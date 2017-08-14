迎2018國家燈會 張花冠邀新加坡來台展燈

嘉義縣長張花冠今在新加坡訪問，拜會新加坡牛車水慶中秋委員會主席陳祖坤等人。（嘉義縣政府提供）

為增加2018年台灣燈會的亮點，目前在東南亞參訪的嘉義縣長張花冠14日中午拜會新加坡牛車水慶中秋委員會主席陳祖坤、聯合主席白清富、委員會成員、策畫管理公司總經理楊史蒂芬及經理陳俊漢、交通部觀光局駐新加坡代表主任林信任等人，洽談燈會合作展燈，陳祖坤則允諾今年中秋燈節後，會協助將具新加坡的特色燈送到嘉義參與2018台灣燈會，屆時也會邀請各界人士前往賞燈。

張花冠認為，新加坡牛車水慶中秋燈節是新加坡代表性的燈節，且融入在地多元民族的文化，希望能邀請新加坡來嘉義展燈，增加2018燈會國際燈區的異國風味。文化觀光局長許有仁說，北回歸線通過全世界16個國家，嘉義是台灣通過的縣市之一，結合這樣的獨特性，推動嘉義成為愛情天際線的浪漫氛圍，這次除親赴新加坡邀請參與明年台灣燈會展燈，也希望透過燈會吸引更多新加坡遊客到嘉義深度旅遊。

(中時)