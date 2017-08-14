醫療新南向 東南亞各國醫療人員、學者齊聚成大交流
成大發揮醫學研究上的優勢，響應醫療新南向政策，14日邀集10餘個東南亞國家大學校長與學者，舉辦「東南亞健康照護產業未來展望與經濟發展國際培訓課程」，提供交流平台，與各國分享醫療相關法規與現狀，合作提升各國健康照護。
不僅響應學術新南向政策，成大再以醫學研究優勢，推動醫療新南向。校方在2年前首次舉辦此項培訓課程時，共有9個東南亞國家的大學高層約30餘人參加，今年增至60餘人，加上台灣學者共約300人。
蘇慧貞表示，成大在醫學研究上有很好的能量，可提供東南亞國家在衛生保健問題獲得許多重要價值，透過提問，一起思考解決辦法，為東南亞國家的健康照護帶來更好發展。
科技部次長蘇芳慶指出，衛生保健是現今社會重要課題，台灣在10多年前開始生物科技研究，如今醫學科技相關的研究已遍布全台，建立良好設施，舉辦培訓課程目的在提供交流平台，提高東南亞健康照護發展。
台灣學者先介紹台灣生醫產業概況、成大發展的生醫創新與研發，來自泰國Mahidol大學的醫師校長則分享他在骨科從研究階段到實際操作的個人經驗。
「東南亞健康照護產業未來展望與經濟發展國際培訓課程」14日起連續三天，今年主軸為分享各國醫療器材市場與機會以及探討影像處理、大數據、人工智慧、遠距醫療、客製化醫療、醫院3D列印製造等議題。
各國學者除了會議討論，還將參訪在南科設廠的東台精機、力伽實業、廣泰金屬等公司，實際了解台灣的醫療相關產業。
(中時)
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