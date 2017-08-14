花蓮》獨臂少女單車環台 顛簸搖晃完成壯舉

獨臂少女胖胖逆風前進，今日完成單車環島挑戰。（許家寧攝）

花蓮善牧中心13位少女，歷經13天完成環島壯舉，成功返回花蓮。（許家寧攝）

花蓮善牧中心16歲獨臂少女「胖胖」，與12名少女，挑戰逆時針單車環島，胖胖因獨臂重心不易平衡，一路上搖搖晃晃緊跟著隊友，雙腿內側還因此嚴重擦傷，但她堅持向前騎，歷經13天完成環島壯舉，上台接獲挑戰成功獎狀時，感動眾人忍不住掉淚。

只有左手的少女胖胖，走出多年前車禍痛失右臂悲傷，這趟長達657公里路程，她們以環保、低碳方式，自己搭帳棚、烹調蔬食，學習團體合作及獨立生活，與大家一起克服高溫炎熱、手腳受傷、脫水的艱辛，每個人都曬得黝黑，還有笑說因此瘦了2公斤。

一路陪騎的和平扶輪社總幹事莊炳楠忍不住掉淚說，只有左手的少女胖胖，因為重心不容易平衡，她得靠雙腿及屁股去搖擺控制單車，在挑戰過程中她從未喊苦，直到環島第7天時，雙腿內側還因此磨到擦傷，但她在休息過後，仍奮力追上隊友，永不放棄的精神讓人動容。

花蓮善牧中心執行長朱玉貴表示，棕樹學園收容家暴或家庭功能失能的未成年少女，每一位收容的孩子，平均在善牧停留的時間約2到3年，為訓練孩子們自立，建立人生的目標，去年底籌劃環島計畫，讓她們用腳踏遍台灣，學習回饋與愛護地球。

但因為但因經費不足無法成行，讓活動行程延宕了8個月，幸好獲得桃園和平扶輪社贊助單車裝備、後勤等全部費用，幫助這群少女勇敢逐夢，相信孩子們在炎熱天氣與長距離的騎程中，一一克服手腳扭傷、脫水狀況，有信心面對未來人生路上的各種挑戰。

(中時)