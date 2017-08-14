花蓮考古文化館動工 盼迎回太巴塱祖屋柱
東台灣是南島文明的故鄉，花蓮縣政府利用壽豐鄉豐田市場舊有空間，獲得文化部補助改建為花蓮縣考古文化館，昨日進行開工典禮，縣長傅崐萁盼明年底第一期工程完工後，爭取太巴塱部落「Kakitaan祖屋雕刻柱」、「蛙形玉飾」等國寶迎回花蓮妥置保存。
花蓮史前先民的足跡可溯及距今二萬七千年前舊石器時代至當代原住民舊社，尤其花蓮為台灣玉的原產地，史前時代玉器加工非常興盛，玉器遺跡遍及東南亞地區，研究人員從日治時期以來，陸續發掘出文物與精美的器具，得以窺見先民豐富的生活印記。
各項出土文物極具考古及展示價值，壽豐鄉公所無償借用豐田市場為建置基地，獲得文化部經費挹注，今天進行動土典禮，第一期建築工程總經費為4500萬元，第二期展示工程經費為2700萬元，預計明年底完成第一期工程，並在2019年完成建館工作。
傅崐萁表示，豐田是市場建置基地為國內首件以舊有空間再利用為考古文化館的案例，重新賦予既有建築特殊語彙與研究、典藏、展示、公共服務等空間新機能，藉由縣內出土的珍貴考古遺物，透過完整的展示，讓民眾清楚了解花蓮史前文明的歷史脈絡。
他期許建館完成後，爭取將目前放置在中央研究院與台灣史前博物館內的「太巴塱部落Kakitaan祖屋雕刻柱」、「花岡山文化的蛙形玉飾」迎回館內保存，讓民眾一睹記述太巴塱部落起源神話傳說圖紋，也是阿美族唯一樑柱上雕繪圖紋的祖屋，了解史前時代的各種精湛工藝。
(中時)
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