世大運》職棒球員之姿再戰大賽 獅隊蘇智傑說...

統一獅強打蘇智傑昨向中華隊報到，今熱身賽扛5棒左外野手。(蔡銘仁攝)

距2017世大運開戰只剩6天，上屆光州世大運中華棒球隊與日本並列金牌，統一獅的蘇智傑和Lamigo桃猿張閔勛身為上屆奪冠班底，如今以中職球員身分再戰，表現多少會更受關注，不過蘇智傑今(14日)熱身賽前，謙虛的說，「棒球是團隊的運動，只有我好不會贏！」

上屆光州世大運，蘇智傑打到預賽第2場，就因傷高掛免戰牌，張閔勛則一路拚到冠軍戰。當時兩人都還就讀文化大學，隨後雙雙投身職棒選秀，且都以第一指名之姿展開職棒生涯。今年還在5年兵役列管、也符合畢業1年內參賽資格的他們，再度披上中華隊戰袍踏上戰場。

而本季在獅隊打擊火燙的蘇智傑，預計會是這次中華隊的中心打者之一。他出賽64場繳打擊率3成78、上壘率4成50、長打率6成42漂亮成績，另有13發全壘打，其中1轟是在到中華隊報到前一天8月13日，對戰中信兄弟時揮出的滿貫炮，預計屆時也會是中華隊倚重的中心打者。

「不可能我好就贏！」表現備受關注，蘇智傑心裡多少也明白，「但就算我打全壘打，還是只有1分，必須每個環節都要好，而中心打者就是要把握住得點圈機會。」他今中華隊與港口盃代表隊的熱身賽，扛5棒左外野手。

(中時電子報)