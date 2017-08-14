公車椅上插牙籤 新加坡無聊男子可能遭判2年監禁

新加坡警方8日表示，一名60歲男子涉嫌惡作劇，在公車座椅上插牙籤，目前正接受調查，這名無聊男子最重可能遭判2年監禁。

星國警方在聲明中說，1間客運公司4日報警，稱其公車座椅被人插入多根牙籤，牙籤尖銳的一端穿透座椅表面，很可能扎傷乘客。新加坡亞洲新聞台則報導，這家客運公司可能是新加坡新捷運公司。

警方指出，他們是透過目擊者證詞加上調閱監控錄影帶以確定嫌疑人身份。一旦罪名成立，嫌犯將面臨2年監禁或罰款，也可能遭判同時接受2種處罰。

新加坡靠著「輕罪重罰」的嚴刑峻法成為全球犯罪率最低的國家。2015年，1名男子因多次將菸蒂丟到公寓窗外，被重罰1.46萬美元（約台幣44萬）。

(中時)