1軍只亮相1場 宋家豪今下放2軍

宋家豪8月11日日職生涯初登板，但今再被降到2軍。(圖:擷取自樂天官網)

旅日投手樂天金鷹宋家豪，7月31日從育成球員改簽正式球員合約，8月11日日職生涯初登板亮相，但僅在1軍出賽1場，今又被降到2軍。

宋家豪11日1軍處女秀，7局上後援登板出賽，此役一上場就靠著最快153公里速球，連續解決兩名打者，表現處處生風，不料隨後卻被連敲3支安打，失2分，推測變化球不夠犀利，今才又被降到2軍。

(中時電子報)