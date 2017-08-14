核三員工確診肺結核 廠方：不影響運作與發電

核三廠員工確診肺結核，民代憂影響員工健康與廠內運作。（周綾昀攝）

日前全台亮限電紅燈，今屏東恆春鎮代表盧榮士更爆料，核三廠員工投訴，有名員工確診肺結核後，不但為隔離還正常下班，憂心除健康安全之虞，還可能影響機組人員造成發電危機，屏東縣衛生局則表示，該員工2月檢查出後，接觸的人員均未染病，無外傳的群聚感染。

盧榮士說，日前核三廠員工向他投訴，有名男同事去年開始久咳不癒，同事勸他就醫，卻拖到今年才去醫院檢查，並確診感染肺結核，誇張的是，該男卻正常上班、搭交通車，甚至傳出曾與他接觸的員工已多人被感染，廠內人人自危。

核三廠則澄清，接獲通報該男確診後，為讓廠內人員放心，依規定讓同辦公室的4、5名人員都進行檢查，後續都沒有檢查出任何受傳染的病徵，男子在廠內作業期間，送藥員也都要看到他服完藥才能離去，並無外界擔心的影響機組人員，甚至發電危機。

屏東縣衛生局疾病管制科說，男子2月確診後住院隔離治療1星期，服藥2星期後即有改善，因結核病是透過飛沬近距離傳染，當時評估傳染性低，因此請對方戴口罩上班，療程現已進入尾聲，幾乎是康復狀況，且接觸過的同事也確認未受傳染，因此不必過度擔心與恐慌。

疾管科指出，結核病是結核菌感染所造成，透過飛沫傳染，且結核病是可治癒的疾病，在多種有效的抗結核藥物治療下，按規服藥2星期內，即可大幅減低傳染力，持續按規服藥，6至9個月就能治癒。

(中時)