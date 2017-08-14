核三員工確診肺結核 廠方：不影響運作與發電
日前全台亮限電紅燈，今屏東恆春鎮代表盧榮士更爆料，核三廠員工投訴，有名員工確診肺結核後，不但為隔離還正常下班，憂心除健康安全之虞，還可能影響機組人員造成發電危機，屏東縣衛生局則表示，該員工2月檢查出後，接觸的人員均未染病，無外傳的群聚感染。
盧榮士說，日前核三廠員工向他投訴，有名男同事去年開始久咳不癒，同事勸他就醫，卻拖到今年才去醫院檢查，並確診感染肺結核，誇張的是，該男卻正常上班、搭交通車，甚至傳出曾與他接觸的員工已多人被感染，廠內人人自危。
核三廠則澄清，接獲通報該男確診後，為讓廠內人員放心，依規定讓同辦公室的4、5名人員都進行檢查，後續都沒有檢查出任何受傳染的病徵，男子在廠內作業期間，送藥員也都要看到他服完藥才能離去，並無外界擔心的影響機組人員，甚至發電危機。
屏東縣衛生局疾病管制科說，男子2月確診後住院隔離治療1星期，服藥2星期後即有改善，因結核病是透過飛沬近距離傳染，當時評估傳染性低，因此請對方戴口罩上班，療程現已進入尾聲，幾乎是康復狀況，且接觸過的同事也確認未受傳染，因此不必過度擔心與恐慌。
疾管科指出，結核病是結核菌感染所造成，透過飛沫傳染，且結核病是可治癒的疾病，在多種有效的抗結核藥物治療下，按規服藥2星期內，即可大幅減低傳染力，持續按規服藥，6至9個月就能治癒。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。