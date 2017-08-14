大林蒲遷村普查 地方團體有異議

大林蒲在地數個團體，質疑遷村普查有瑕疵，疾呼市府召開普查結果說明會。（柯宗緯攝）

大林蒲在地數個團體，質疑遷村普查有瑕疵，疾呼市府召開普查結果說明會。（柯宗緯攝）

大林蒲在地數個團體，質疑遷村普查有瑕疵，疾呼市府召開普查結果說明會。（柯宗緯攝）

大林蒲遷村普查結果出爐，但在地團體不滿高市府不願召開說明會「懷疑有鬼」，今（14）日數十個團體集結向市府喊話，並質疑普查過程充滿瑕疵，不僅草率籠統、條件不清，及6成非法建物如何解套也未說分明，居民憂心成為無殼寄居蟹。

高市長陳菊說，針對大林蒲遷村案已完成第一階段意願調查，9成有遷村意願，目前期程尚未底定，若大家都同意遷村，才有很多計畫執行，保證後續遷村小組會與大林蒲鄉親，在眾人監督下透明、公開，詳細地說明。

高市都發局重申，普查結果已上網公諸於民，接著重點工作將展開「地上物調查」說明會，預定比照普查說明會模式辦理。居民提出的合法、非法房屋如何界定補償，將集結工務局、民政局等跨局處討論，於地上物調查說明會上一併說明。

金煙囪文化協進會理事長、鳳興里長洪富賢指出，市府單方面公布普查結果，根本無視及尊重沿海6里居民，還要民眾自行上網看資料，呼籲立即召開普查結果說明會釋疑。

洪富賢表示，粗估當地有6成房子因時空背景關係，無法取得建照，這些「灰色地帶」房子，該如何界定補償，遲至今日沒人解釋。居民憂心步上紅毛港遷村案後塵，被迫當無殼寄居蟹。

要健康婆婆媽媽高雄團長洪秀菊高舉「白賊」標語，痛批政府失去誠信，聲稱要改善大林蒲環境汙染，至今毫無作為。另外，她提及民國66年賽洛瑪風災後，當地房舍重建未獲建照，市府需思索如何為這些住戶來解套。

鳳源幼兒園長魏麗花質疑，「遷村是玩真的嗎？還是為了選舉綁樁？」千嵾民調前規劃700億預算，事後改口變3、400億元，這不是詐騙，什麼是詐騙？加上沒有需地機關，實在太荒謬。

大林蒲遷村聯合自救會提出7項訴求，包括放下權力傲慢、儘速辦普查結果說明會、嚴禁選舉綁遷村、訂定時程表、決策公開透明，六里代表超過二分之一、照顧弱勢族群、嚴禁開發案進駐。昨也上演行動劇，居民像是寄居蟹，背著重重的負債，還需面對財團吸血鬼的威脅，道出迫遷的無奈。

(中時)