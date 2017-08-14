鄰國被挖角 印度媒體：外交失敗

中印邊界對峙仍然繼續，但印度突然警覺，原來被新德里視為後院的其他鄰國，不願意在龍象之爭中表態，甚至還可能偏向北京。這樣的現象讓印度媒體非常憂慮，炮轟莫迪政府外交失敗。

印度財經媒體Business Line13日發表了一篇文章，表示中印在洞朗的對峙但印度在外交上昔日對鄰國的影響力日漸消逝不再。印度政府和大陸政府在爭取鄰國的表現上只能稱作：外交失敗！

報道還表示，「印度外長正在千方百計向關鍵鄰國示好，以求得抵抗中國的支援。但得到的回應，頗令印度外長寒心。報導指出，本月10日，印度外長斯瓦拉吉赴尼泊爾首都加德滿都參加第15次」環孟加拉灣多部門經濟技術合作組織(BIMSTEC)外長會。她利用機會分別與尼泊爾總理德烏帕和外長進行了會談，就尼泊爾在洞朗局勢上的立場進行交流，期望得到尼泊爾對印度的支援。不過，尼泊爾卻不願表態。尼泊爾副總理更明確標明了立場，稱尼泊爾不會被捲進這場對峙漩渦。同樣表示不選邊站的還有鄰國不丹，不丹也公開表示：希望此事得到和平解決。

報導還援引印度尼赫魯大學一位研究國際關係的副教授的話稱：「印中在洞朗的對峙是印度政府外交失敗。印度和中國之間緊張局勢加劇，但印度沒能取得關鍵鄰國在此事上對印度的明確支援，在某種程度上已經失敗了。更重要的是，這場曠日持久的危機讓多年來中印邊界談判累積的互信成果化爲烏有。」

目前，印度仍寄希望在尼泊爾總理德烏帕本月23號訪印之時，得到該國在中國問題上對於印度的支援。

(中時)