費爸不知蒙特婁封王滋味 20歲德小將妙回

費德勒(左)羅傑斯盃無緣第3冠，不過對於20歲冠軍德國小祖維瑞夫(右)讚譽有加。(美聯社)

36歲「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)，14日與生涯第3座羅傑斯盃冠軍擦肩，仍展現「天王」風範，稱讚20歲德國小祖維瑞夫(Alexander Zverev)整季傑出表現，頒獎典上不忘幽自己一默，笑說自己不知蒙特婁封王滋味，要小祖維瑞夫與他分享。

前世界第1費德勒，14日男單決賽3比6、4比6不敵大會第4種子小祖維瑞夫，無緣羅傑斯盃第3冠。不過頒獎典禮上風度翩翩，肯定小祖維瑞夫之餘，不忘笑著對台下的小祖維瑞夫說，「或許有一天你能跟我分享，在蒙特婁封王是什麼感覺，我不知道。」

德國20歲小祖維瑞夫擊敗費德勒封王。(美聯社)

羅傑斯盃自1980年起，奇數年於蒙特婁舉辦ATP千分賽、WTA超5賽(Premier 5)在多倫多舉行，偶數年地點互換，過去費德勒兩度奪冠(2004年、2006)正巧都是偶數年。

20歲的小祖維瑞夫反應也很快，頒獎台上回應費德勒，「很抱歉你今年又沒辦法在蒙特婁封王，期待你多打幾年，相信你還有很多機會能在此地捧冠。」

費德勒近期16連勝畫下休止符，但這僅是他今年38場賽事的第3敗，由於世界第1英國莫瑞(Andy Murray)辛辛那提大師賽因髖關節傷勢退賽，費德勒與西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，兩人之一最快21日就能取代莫瑞重返球王寶座。

(中時電子報)