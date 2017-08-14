普中管樂世大運踩街
昂揚的管樂聲，響徹台北世大運妝遊踩街隊伍中，整齊劃一的步伐、朝氣蓬勃的氣勢，這個亮眼的團隊就是特地從高雄北上的普門中學管樂隊。在校長蔡國權帶領下，與40名即將升國三的學生全程參與，身著三好火紅T恤，熱情的與台北艷陽相輝映，一路演奏佛光山之歌、軍隊進行曲、天行者等6首曲目，以樂聲在台北街頭留下歷史的足跡。
「感謝有因緣參與國家盛事，創下紀錄，讓學生們一起來為台灣寫歷史。」蔡國權校長表示，用最真、最善、最美的音樂，與廣大民眾結緣，是普門中學創辦人星雲大師極力倡導推動的理念。
「學琴讓孩子更有自信」，蔡校長談到，曾有家長說，孩子受到音樂陶冶內化後，個性變得溫和有禮。除此之外，團隊間彼此的「合作」，在指揮領導下學會「服從」，能吹奏出美妙旋律引發共鳴產生「和諧」，在音樂領域學習，更懂得「分享、結緣、感恩」。
9月底即將在佛館大覺堂公演的普中管樂隊，常在佛光山海內外別分院表演，蔡校長感謝大師、佛光山提供樂器讓孩子學習，也因為學習樂器，才有這一次機會，參與場面盛大的世大運踩街活動，留給大眾難忘的樂聲記憶。
(中時)
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