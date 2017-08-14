繼續批判日本 馬英九：讓慰安婦阿嬤得到應有尊嚴
8月14日是國際慰安婦日，前總統馬英九在今(14)日臉書貼文表示，台灣從近兩千名慰安婦，到現在只剩兩位阿嬤。她們跟我們，都在等待日本政府承認真相，開口道歉。
馬英九回憶，20多年前擔任法務部長起，就開始關心慰安婦議題，除了捐款讓阿嬤們到日本打官司，也與當時婦援會董事長王清峰律師，共同拍攝第一支慰安婦公益廣告，並擔任婦援會舉辦的慰安婦義賣活動拍賣官，協助阿嬤們到日本求償、要求日本道歉的行動。
馬英九也提到，每次去看阿嬤們，就會想到我的母親；當時八年抗戰，馬英九的母親有幸躲過日軍機轟炸，到重慶念完大學，不過這些阿嬤卻被騙到南洋做日軍性奴，身心飽受凌虐摧殘，痛苦長達5、60年。
馬英九說道，他始終以照顧媽媽的心情，來照顧阿嬤們，讓她們知道關心她們的人很多，包括中華民國的總統也在內。他說，目的只是希望她們能走出陰霾，繼續堅持與堅強；從「蘆葦之家」的拍攝與放映成功，就知道這些努力是功不唐捐的。
馬英九感嘆，去年小桃阿嬤過世，蓮花阿嬤也在今年不敵病魔離開，但還是沒有等到日本政府的道歉。他強調說「我會繼續批判日本政府，直到阿嬤們得到應有的尊嚴與權利。」
馬英九最後提及，「阿嬤家：和平與女性人權館」是台灣第一間慰安婦紀念館，今年開始募集點燈人，讓阿嬤的精神永遠流傳；他會捐款10年，響應此一活動，也希望大家可以多多關注慰安婦議題，讓這些台灣阿嬤勇敢的故事，能世代傳承下去，永誌不忘。
(中時電子報)
文章來源：馬英九臉書
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