波麗士學弟妹 為前刑警找回榮譽徽章
榮耀無可取代！高雄市曾任刑警的林姓男子，日前搭小黃竟遺失一件西裝外套，上頭有刑事警察徽章，運將急忙報警協尋失主，三民一分局長明所展開超級任務，循線找到林男領回，林男感激學弟妹盡責，同時勉勵大家要以警察為榮，保有熱血的心。
當時警方接過外套探查，卻發現口袋內並無証件及任何物品，僅領口有許姓司機所說的「獅子會徽章」，但警方越看越眼熟，細查之下才發現竟是個刑事警察徽章，衣服內裡並繡了林姓男子的名字。
仔細一看原來是公發的刑事西裝，警方遂立即多方詢問各單位，輾轉得知該林姓刑警已經退休多時，透過友人連絡到所領回西裝，終於物歸原主圓滿落幕。
林男表示，當天晚間參加朋友聚餐，喝了一點酒後搭乘計程車回家，因不勝酒力將外套遺留車上而不自知，睡醒後卻遍尋不著外套，想起過往的奮戰時光，那外套就好比榮譽的象徵，感覺非常失落，後來得知外套沒有不見而由警方協助保管後，真是喜極而泣
長明派出所警員從林男連聚餐也要穿這件外套出席，就知道林男一定十分重視，因此遺失當晚就積極找到失主，就是為了讓失主安心有個好眠。林男對於學弟妹的將心比心、積極協助十分感佩，他非常珍惜也感謝學弟妹的合力幫忙，並勉勵大家要以警察為榮，持續保有一顆熱血的心
(中時)
關鍵字：警察徽章
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