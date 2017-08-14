尖石小客車翻車墜谷 1人輕傷

新竹縣尖石鄉今天發生一起小客車翻落邊坡事故，幸運的是，5名乘客僅1名受輕傷。(新竹縣消防局提供)

新竹縣尖石鄉竹60線23K處，今天下午發生一起小客車翻落道路邊坡事故，邊坡與山谷高度落差約10公尺，這起翻車意外造成小客車車頭損毀、車身變形，車上有5人僅1人輕傷。

新竹縣消防局表示，警消許傳生帶領役男會同現場民眾，將1名手部骨折傷者脫困搬運至道路，其餘4名傷者可自行行走，目前皆意識清楚。

(中時)