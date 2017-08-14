外媒：中超法趕美俄 發展新導彈邁入核超級大國

2015年巨浪-2導彈成功試射。（取自央視截圖）

中國的核武能力一直備受外界關注，外媒更稱中國近期正在發展最新的洲際導彈，其技術只有早就開始發展核武的美國和俄國才擁有，可見中國正在邁入核超級大國俱樂部，已經超越了法國成為世界第三大核國，也是「核三位一體」能力達到了全新高，這顯著的提高了中國核力量應對全球性軍事衝突的效率。

據俄羅斯紅星電視台網站一篇《龍牙外露—中國如何發展核能力》文章中稱，中國新彈道導彈射程達14,000萬公里，可達全球任何地方，再加上最重要的是，華盛頓戰略與國際問題研究中心專家賈科梅蒂(Nicolas Giacometti)表示：｢中國的核武庫已經發展不會被第一次核打擊(Pre-emptive nuclear strike)打敗，這是北京發動核反擊能力所需的最後一步」，也是讓中國成為軍事超級大國的主要因素之一。

根據美國國防部對中國軍力最新報告指出，中國正在研發下一代海基核遏制武器，可能在2020年初啟動新一代096型核潛艇的建造，但也稱中國核計劃保密到家，目前還只有2006年的數據，不可能很精準地的掌握中國現有核彈道導彈和核彈頭的數量。

美國五角大廈只能依據衛星照片來判斷中國在核潛艇方面的進展，也發現中國一艘新的094型「晉」級核潛艇在大連附近的基地被拍下，美國認為094型核潛艇能攜帶16枚射程為8000-12,000公里的「巨浪-2」彈道導彈。

而據《簡氏防務周刊》(Jane's Defence Weekly)報導，近日中國大連遼南船廠的一艘032型柴電潛艇，是被用來測試的先進的「巨浪-3」潛射彈道導彈。而中國對032型柴電潛艇改造也顯示，中國的「核三位一體」(Nuclear triad)能力，也就是同時擁有陸上洲際彈道飛彈，潛射彈道飛彈和戰略轟炸機三種核子武器打擊方式的能力已經達到了新高，目前除俄國和美國之外，還沒有任何國家具備這樣的能力，雖然在數量上還只有200-240枚核彈頭，但技術的發展已經讓中國超過法國，成為全球第三核大國。

「巨浪-3」潛射彈道導彈將成為「東風-41」陸基導彈的水下版本，「東風-41」導彈的射程為14,000公里，可攜帶6到10枚分導核彈頭，中國為此多次測試WU-14高超音速彈頭，其性能堪與俄羅斯的「白楊-M」相提並論，類似的彈頭技術只有俄國和美國才有，而且全球各國目前都無法抵禦這種武器。

(中時電子報)