金門大橋承商獲金援　工程將更加順利進行

台灣企銀主辦東丕營造聯貸案，由東丕營造董事長王銀和（中）與台灣企銀董事長朱潤逢（左）代表簽約。（李金生攝）

聯貸案順利簽約，東丕營造解決融資申請問題。（李金生攝）

正加緊趕工施作的金門大橋，海內外金門鄉親矚目的焦點。（李金生攝）

金門副縣長吳成典（左）期待金門大橋工程可以更加順利進行。（李金生攝）

聯貸案簽約有助於工程進行，中央和地方都鬆了一口氣。（李金生攝）

金門大橋接續工程承商東丕營造委由臺灣中小企業銀行統籌主辦4年期新台幣13.68億元聯合授信案，今（14）日在昇恆昌金湖飯店辦理簽約儀式。縣府期待資金問題解決後，工程可以更順利進行。

出席簽約儀式者有行政院政務委員吳宏謀、交通部國道新建工程局長趙興華、金門縣副縣長吳成典、金門縣府秘書長林德恭、東丕營造董事長王銀和、臺灣企銀董事長朱潤逢、總經理周燦煌及參貸銀行團高階經理人。

縣府指出，臺灣企銀出面主辦東丕營造聯貸案，讓東丕營造及時取得資金，用以購置新機具和引進更多的國際技術人員，對這項國內首座特殊橋梁的新建工程，在工程品質和進度方面均將起到正面作用。

連接大、小金門，含引道全長5414公尺的金門大橋，最先是由樺棋營造得標，卻因遭檢舉資格不符，又重新招標由國登營造得標。但因國登的人力、機具和經驗均不足，施工期間發生多起工安意外，交通部國工局限期改善未果，在去年6月29日以延誤履約情節重大為由，終止契約、接管工地及重新招標。

接續工程在4次流標後，去年11月28日始由東丕營造以59億5385萬元得標，12月28日開工，契約工期1368日曆天，預定2020年9月25日完工。

但因受前2次承商遭解除契約的影響，東丕營造融資申請數度遭挫，最後才在台灣企銀基於輔導中小企業，支持國家重大建設的考量，在結合中小企業信用保證基金的保證下，以機器貸款及應收政府債權的融資架構，規畫新台幣13.68億元聯貸案，並獲彰化銀行響應，協助東丕營造推動接續工程。

(中時)