金門大橋承商獲金援 工程將更加順利進行
金門大橋接續工程承商東丕營造委由臺灣中小企業銀行統籌主辦4年期新台幣13.68億元聯合授信案，今（14）日在昇恆昌金湖飯店辦理簽約儀式。縣府期待資金問題解決後，工程可以更順利進行。
出席簽約儀式者有行政院政務委員吳宏謀、交通部國道新建工程局長趙興華、金門縣副縣長吳成典、金門縣府秘書長林德恭、東丕營造董事長王銀和、臺灣企銀董事長朱潤逢、總經理周燦煌及參貸銀行團高階經理人。
縣府指出，臺灣企銀出面主辦東丕營造聯貸案，讓東丕營造及時取得資金，用以購置新機具和引進更多的國際技術人員，對這項國內首座特殊橋梁的新建工程，在工程品質和進度方面均將起到正面作用。
連接大、小金門，含引道全長5414公尺的金門大橋，最先是由樺棋營造得標，卻因遭檢舉資格不符，又重新招標由國登營造得標。但因國登的人力、機具和經驗均不足，施工期間發生多起工安意外，交通部國工局限期改善未果，在去年6月29日以延誤履約情節重大為由，終止契約、接管工地及重新招標。
接續工程在4次流標後，去年11月28日始由東丕營造以59億5385萬元得標，12月28日開工，契約工期1368日曆天，預定2020年9月25日完工。
但因受前2次承商遭解除契約的影響，東丕營造融資申請數度遭挫，最後才在台灣企銀基於輔導中小企業，支持國家重大建設的考量，在結合中小企業信用保證基金的保證下，以機器貸款及應收政府債權的融資架構，規畫新台幣13.68億元聯貸案，並獲彰化銀行響應，協助東丕營造推動接續工程。
(中時)
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