世大運》猿捕手力圖重振 打中華隊盼找回感覺
捕手張閔勛去年以第一指名加盟Lamigo桃猿，但表現起伏不定，今年還兩度因傷錯失表現機會，不過歷經一段時間調整，如今他走過了低潮，將代表台灣征戰2017台北世大運，他今(14日)熱身賽前表示，現在狀況比之前好很多，「換個環境，看能不能找回一些過去的好感覺。」
張閔勛進到職棒後，走得有些跌撞，去年剛加盟曾出賽過9場，今年則僅出賽2場，5月6日猿隊與統一獅交手一役，獲得先發機會，但1球都沒打，左手腕就挨觸身球退場。之後他未再有一軍出賽紀錄，在二軍出賽29場，打擊率2成73不算出色，不過有4轟，長打率是優異的5成11。
「平常心以對吧！」2年前光州世大運，張閔勛就是奪冠成員，此次他身分從大學生變職棒球員，坦言多了一份責任感。先前歷經低潮的他，狀況越來越好，也把世大運當做重新出發的起點，「無論學長或學弟，都有值得學習的地方，這次也抱持學習的心態打中華隊。」
張閔勛今與港口盃代表隊熱身賽，扛起先發6棒捕手，這次世大運預計也擔綱主戰捕手。他和統一獅的蘇智傑、富邦悍將陳明軒，都是昨天才向中華隊報到，他說，目前就是暗號和團隊默契需要溝通，自己就是做好本分，用平常心去應戰。
(中時電子報)
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