曾之喬拍《稍息》哭得超傷心 「大魔王」頻鬧場
由曾之喬（喬喬）、邱勝翊（王子）主演的中視、東森校園喜劇《稍息立正我愛你》，週日（13日）播出第三集收視創新高，以平均收視1.30再度奪冠，其中女性15-24歲收視特別突出，飆到4.01！該劇不僅受台灣觀眾喜愛、網路討論度高，也擠進微博熱搜排行榜第18名，是近期少數在大陸能引起討論熱潮的台劇。
喬喬得知收視創新高相當開心，當聽到收視高點落在她被同學嘲笑後跑出去到池邊淋雨，她第一反應是大笑：「真不枉費我哭了那麼多次！」她說那個鏡頭在拍的當時，其實一直有垃圾車經過，「但我的情緒是很滿很滿的那種！眼眶裡泛著淚水、情感已經滿到一個邊緣，看到顏力正來時瞬間鬆懈！整個有被保護的感覺…」她接著又搞笑說：「但是垃圾車真的來太久了啦！哭到後來導演還過來不好意思地問說：妳還有眼淚嗎？」
她對那場戲印象深刻，「顏力正出現讓我整個卸下心防、覺得有人會保護、然後可以鬆懈下來…但也就鬆懈了10秒鐘，鍾少曦就又武裝起來了、還跑走」。喬喬說，如果現實中真的可以遇到這樣一個可以保護自己的男生，真的還滿萬幸的，她說自己是沒有像鍾少曦這樣誇張淒慘的戀愛經驗，不過她是那種很易感、談戀愛時很脆弱、愛哭的性格，。
王子也對新戲連續蟬連兩週冠軍覺得開心又感謝，「不枉費我們開播前密集宣傳了一個多月、上遍各大通告宣傳。其實一開始就覺得整個劇組、劇本都很棒！」一開始王子的角色個性較悶、少話、多用眼神傳達，第三集裡他突破性演出，甚至為喜歡的人做出一些報復行為，他說要感謝最佳夥伴喬喬。並預告之後劇情會有更多事件、產生更大張力。
(中時)
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