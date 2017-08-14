邁向偉大的航道　航港局及海大聯手培養船舶人才

交通部航港局為培養優秀的船舶人才，今日中午在國立台灣海洋大學舉行「檢丈專業訓練課程開訓典禮」。（國立台灣海洋大學提供）

邁向偉大航道！交通部航港局為培養優秀的船舶人才，今日中午在國立台灣海洋大學舉行「檢丈專業訓練課程開訓典禮」，藉由訓練來讓學員具備專業知識，並提升實務知能，繼而展開為期6周2個梯次的訓練課程。

海大校長張清風表示，此次訓練是由航港局委託中華海洋事業協會、中國驗船中心及海大共同規畫的訓練課程，透過課堂講授及船上實務訓練課程，培訓出具有專業知能的船舶檢丈人員。

中華海洋事業協會秘書長張文哲表示，今年度的檢丈專業訓練課程，主要由中國驗船中心之資深驗船師、航港局航務中心之資深檢丈人員擔任課堂講師，課程內容以與國際接軌的最新版公約與檢查規定為主。

張文哲還說，課程內容相當多元，除了有實務作法上的經驗傳授，內容還囊括海上人命安全國際公約（SOLAS）、船舶完整穩度國際章程(IS CODE)、防止船舶汙染國際公約（MARPOL）、國際安全管理章程（ISM Code）等。

中國驗船中心執行長劉英如表示，訓練課程分為2大類，學員可以依據實際需求選擇參訓不同課程主題。第1類課程包含電動船動力系統檢查、船舶噸位丈量免除艙間、船舶載重線勘劃計算、陸上起重機裝卸設備固定於工作船檢查原則、船舶完整穩度國際章程基本計算、船舶安全營運及防止污染管理評鑑訓練。

第2類課程包含港口國管制及檢丈人員安全衛生教育訓練、船舶安全營運及防止污染管理國際章程、公司評鑑現場稽核及ISM船舶評鑑現場稽核。主要課程都在海大航訓中心進行，部分實務課程則由1位講師帶3位學員實際到船舶上進行訓練。

(中時)