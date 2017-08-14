溪湖的自來水只能洗菜和洗衣？台水公司允改善水質
溪湖地區自來水水質不佳，民眾只敢用來洗衣或洗菜，立委洪宗熠今天邀集台水公司與民眾面對面，怨聲連連，台水第11區處長邱敦林表示，近年斥資逾4億元進行改善工程，並允諾，只要地方提供適當土地，將興建大型蓄配水池改善水質。
溪湖鎮長楊福建、縣議員歐陽蓁珠、李清木與出席的鎮民都說，溪湖地區自來水的主要水源是地下水，水質黃濁且硬度高，多數人根本不敢喝。有人嘲諷，政府說「謙卑再謙卑」，我們的水卻要「過濾再過濾」，呼籲水質改善前，水價不能漲。
邱敦林指出，溪湖鎮的民生用水主要由台水公司溪湖營運所供應，每日3.87萬噸，地下水就占3.02萬噸，其餘0.85萬噸是雲林林內淨水廠來的地面水。
溪湖地下水水質含有鐵、錳等金屬離子，總硬度較高，且容易導致水井管壁積垢。另外，多已是逾20年的老舊管線，碳酸鈣沉積，輸送水壓變化時就容易出現水質黃濁。
邱敦林強調，近3年來已斥資逾4億7000多萬元進行快濾池濾砂更新及老舊管線汰換，並且引進地面水清水支援，目前水質總硬度已從285ppm下降至260ppm，希望民眾放心。
他允諾，水公司正規畫開發地面水源及增設大型蓄配水池，未來增設的配水池將可維持溪湖鎮水量及水壓穩定，降低林內支援水量減少的風險，也一併減少水壓變化造成管內水汙濁的現象。
(中時)
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