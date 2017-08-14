善化國小棒球隊僅剩13人　校方拼轉型找機會

善化國小棒球隊小球員雖人數逐漸減少，但隊員們仍高喊隊呼，鼓舞士氣，為彼此加油。（萬于甄攝）

善化國小棒球隊培養出許多台灣知名棒球選手，但近年來因少子化，也讓球隊招生受到衝擊，目前善化國小棒球隊僅剩13人，人數堪稱歷年來最少。（萬于甄攝）

台南近年積極推廣棒球運動，從小扎根讓各地國小、社區都有自己的棒球隊、棒球社團，但這也讓以棒球運動發展出名的善化國小棒球隊，逐漸招不到球員，目前球隊僅13人，堪稱創下歷年來人數最低的紀錄，校方除積極延攬各地人才外，也希望透過籌組社團的方式，尋找在地小將。

善化國小少棒隊成立迄今42年，是台南推動棒球運動重要的基地，藉由國小、國中、高中一連串的培訓，能讓訓練更加扎實精煉；善化國小近年來雖全校學生數逐漸成長，但棒球隊球員人數卻有遞減的跡象，目前僅剩13位球員，一場比賽9位先發後，只有4位遞補球員，人力相當緊繃。

善化國小校長黃莉雯認為，市府為發展城市棒球，積極推動在各校學校成立少棒隊，或是社區少棒隊、棒球社團，讓想打球的學生可以留在住家附近發展，不再鎖定特色學校，因此，近5、6年來球隊招生越來越困難。

不過，地方人士表示，球隊招生不易，恐與近年善小少棒隊賽事戰績不佳有關，「台灣棒球選手搖籃」的招牌光環失色，也讓部分家長擔憂棒球隊的發展，影響招募新血。

對此，黃莉雯強調，校方正積極與企業合作，以長期認養的方式，希望為小球員爭取充足的訓練經費、改善各項設備提升球技，此外，新學年度也會籌組棒球社團，提高在地學生的興趣，進而挖掘有潛力的學生培訓，再度擦亮少棒隊招牌。

(中時)