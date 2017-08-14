杜拜「全球最貴可食用蛋糕」鑲嵌150克黃金

《印度時報》網站10日報導，杜拜1家烘培坊以印度賣座電影《摔跤吧！爸爸》為題，耗時近1個月，精心烘焙出1個價值超過4萬美元（約台幣121萬元）的巨型蛋糕。烘培坊宣稱，這是「世上最昂貴的可食用蛋糕」。

這款巨型主題蛋糕出自杜拜1間名為「百老匯」（Broadway）的烘培坊。為慶祝本月15日的印度獨立70周年紀念日，多名蛋糕藝術家共耗費1200個小時，完成了這個重達54公斤的「可食用藝術品」，可供240人食用。

「百老匯」（Broadway）烘培坊9日在Facebook上發表聲明稱：「客戶希望大量使用黃金來裝裱蛋糕，我們為滿足客戶的要求，在每塊金牌上鑲嵌了75克可食用黃金。」

蛋糕的造型則是取材自電影《摔跤吧！爸爸》的經典場景：印度國家摔跤冠軍辛格的2個女兒吉塔和巴比塔在一個簡陋的沙地摔跤場裏練習摔跤，摔跤場下方懸挂著兩枚奧運會金牌，象徵她們長大後成為世界摔跤冠軍。

(中時)