違法亂倒廢酸液 廢棄物業者遭起訴
廢棄物再利用業者富奕達、易達銘為牟取暴利，涉嫌以合法掩護非法，收受未經核可的高汙染廢棄物，再透過非法業者四處濫倒，且為了躲避環保署追查，指示司機關閉GPS追蹤系統。新北地檢今依廢棄物清理法罪嫌，起訴2家公司及葉姓負責人等6人。
檢方指出，易達銘為具有甲級廢棄物清除及再利用許可之廠商、富奕達則具有再利用許可，負責人看似不同，但公司門牌緊鄰，蛇鼠一窩，去年起為了獲取更高報酬，不惜照單全收，收受無法處理的鹼液、活性污泥、鋁渣，事後再交給環保蟑螂，胡亂棄置於桃園中壢、龜山一帶。
為了掩飾犯行，葉姓負責人不僅指示員工更改檢驗數據、登載不實收受項目，將重金屬廢液暫存於倉庫，更要求載運非法廢棄物的司機，確實關閉GPS追蹤系統，以便躲避稽查人員查緝。
偵訊時，員工坦承竄改數據，葉姓負責人則避重就輕，辯稱僅先將廢棄物先堆置至倉庫，還能再利用。環保署人員私底下透露，「若這些垃圾可再變黃金，大概可拿諾貝爾獎了」。
檢方指出，2家公司惡名昭彰，甚至在媒體批露後，檢方仍接獲多起檢舉電話，其中潘姓業務還曾是北海彎前員工，今依廢棄物起訴富奕達、易達銘2家公司，及其葉姓、陳姓負責人、員工等6人。
(中時)
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