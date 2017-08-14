賴雅妍、陳楚河東京辦見面會 「杜琵」CP攻佔櫻花妹大成功
陳楚河、賴雅妍因主演三立偶像劇《愛上哥們》，以「杜琵」CP，成功擄獲粉絲的心，時隔一年多，熱度依舊不減，兩人日前首度一起走出台灣，赴日本舉行「愛上哥們亞洲巡迴見面會」東京場，吸引了來自美國、泰國、大陸、新加坡、馬來西亞、香港、日本、台灣等亞洲各地上千名粉絲，長達四小時滿滿的節目，粉絲看得心花怒放、尖叫聲不斷。
第一次前進東京合體辦粉絲見面會，陳楚河及賴雅妍幾乎是用盡巧思，多次開會討論親自設計節目橋段，兩人一開場就以「雙人舞」送給粉絲驚喜，如同戀人般默契十足的舞蹈動作，是兩人秘密特訓一個多月的成果，這段苦盡甘來的舞蹈表演，不只獻給粉絲，也特別抽選粉絲上台一起尬舞，其中一段陳楚河和女粉絲「親密地咚」的舞蹈動作，現場尖叫連連，差點震破整個活動會館。
這次見面會上除了有陳楚河和賴雅妍，也專程邀來同劇演出的邵翔及楊銘威擔任特別嘉賓，有了好哥們來助陣，見面會竟然一度差點走鐘演變成爆料大會，連其他有行程在身的哥們好友，陶嫚曼、王家樑、畢書盡、周曉涵也在VCR中現身要「杜琵」CP好好說清楚：「粉紅泡泡飄滿天的兩人，真的沒有曖昧關係嗎？」
喜歡唱歌的賴雅妍獻上自彈自唱，彩排時因為太過緊張而落淚的她，正式表演前，也和粉絲坦承這是她演藝生涯上最困難的一段演出，或許唱得哽咽也彈錯幾個音，但隨著她身後VCR中放映著和陳楚河從電視劇《星光下的童話》到《愛上哥們》一幕幕的合作畫面，粉絲的心早已跟著她再次陷入「杜琵」CP的魅力感動到不行。
(中時)
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