台南傳統市場點心店 享受平價美味

經發局14日介紹台南傳統市場內的點心店，提供民眾想品嘗甜點時的另一種選擇，其中，不少點心店更是老饕的口袋名單。（萬于甄攝）

裝潢精美、有特色的甜點店近年來不斷在台南的大街小巷興起，吸引許多觀光客來到台南品嘗，不過，除了一般街道上的店舖外，台南許多傳統市場內也隱身不少知名的甜點，讓消費者可用銅板價，品嘗到精緻的點心。

經發局副局長殷世熙表示，甜點具有一種讓人吃了不自覺微笑的魔力，讓人在壓力大時吃可以紓壓，疲憊時吃可以療癒。經發局昨也介紹3處傳統市場內的點心店，提供民眾分享，讓步調緊湊的生活好好喘一口氣。

位於麻豆市五市場內的鮮奶脆皮甜甜圈，老闆娘陳宜庭來自福建，其甜甜圈擁有酥脆的外皮、甜而不膩的奶香，早已成為在地方美食，此外，陳宜庭近年也研發減糖減油的蛋塔、手工黑糖薑茶及木耳冰糖菊花等，且各產品都在30元上下，相當受到消費者青睞。

善化公有市場的甜在心紅豆餅，老闆黃麗芬店內販售10多種口味，除了紅豆、奶油、筍干菜脯等傳統甜鹹口味外，也獨家開創抹茶可可、抹茶紅豆、奶油紅豆等，黃麗芬主打爆漿的口感，要消費者咬下的第一口，就能感受包好包滿的餡料，且每種口味均一價都10元。

新市公有市場的紅豆餅南北貨老闆黃有定採複合式經營，除了販售紅豆餅外，店內也擺設各式各樣的南北雜貨、乾貨香菇等，讓民眾在買菜的同時，也能品嘗一些小點心。

(中時)