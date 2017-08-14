謝龍介再槓賴清德 臨時會爆推擠小衝突
台南市議會14日在民治議事廳召開臨時會，市長賴清德率市府團隊列席，開議後，藍綠兩黨不僅為房屋稅徵收條例修正案，吵得不可開交；開幕儀式後，賴清德想先行離席，引發國民黨團不滿，國民黨市議員謝龍介更上前攔下賴清德，一度爆發小推擠衝突。
開議後，藍綠兩黨先為前次會未完成的房屋稅徵收條例修正案，爭論不休，國民黨團書記長王家貞痛批，民進黨團翻臉不認帳，力擋降房屋稅修正案，與當初在定期大會中，達成支持協議的結論不一樣，簡直把黨團協商決議當兒戲。
市長賴清德昨日中午則以出席重要會議為由，向主席郭信良請假，當下正好輪到國民黨市議員謝龍介發言，謝龍介發現賴清德起身準備離開，趕緊追上前將賴阻擋在議事廳門口，民進黨團見狀也蜂擁而上護送，讓賴清德順利離開，過程中一度爆發多位議員拉扯推擠的小衝突。
謝龍介表示，本次會議本要詢問賴清德對於海棠颱風全市37個區，又有20幾個區淹水，無法有效解決水患，還大言不慚，當初的競選口號「看見未來」根本就是「看見鬼來」。最後，王家貞也要求清點人數，昨日因出席人數僅27人，首日議程也宣告「流會」。
台南市政府新聞處表示，市長是應邀參加臨時會開幕典禮，開幕典禮結束之後即可離去，這已經是市議會行之有年之慣例。副議長郭信良也說，市長因還有重要會議要參加而先行離席，當時開幕程序已完成，並未違反規定。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。