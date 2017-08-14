謝龍介再槓賴清德　臨時會爆推擠小衝突

台南市議會第10次臨時會在民治議事廳開幕，市長賴清德（左）開幕流程結束後，本想先行離席，引發國民黨團不滿，國民黨籍市議員謝龍介（右）上前攔下時，爆發小推擠。（萬于甄攝）

台南市議會14日在民治議事廳召開臨時會，市長賴清德率市府團隊列席，開議後，藍綠兩黨不僅為房屋稅徵收條例修正案，吵得不可開交；開幕儀式後，賴清德想先行離席，引發國民黨團不滿，國民黨市議員謝龍介更上前攔下賴清德，一度爆發小推擠衝突。

開議後，藍綠兩黨先為前次會未完成的房屋稅徵收條例修正案，爭論不休，國民黨團書記長王家貞痛批，民進黨團翻臉不認帳，力擋降房屋稅修正案，與當初在定期大會中，達成支持協議的結論不一樣，簡直把黨團協商決議當兒戲。

市長賴清德昨日中午則以出席重要會議為由，向主席郭信良請假，當下正好輪到國民黨市議員謝龍介發言，謝龍介發現賴清德起身準備離開，趕緊追上前將賴阻擋在議事廳門口，民進黨團見狀也蜂擁而上護送，讓賴清德順利離開，過程中一度爆發多位議員拉扯推擠的小衝突。

謝龍介表示，本次會議本要詢問賴清德對於海棠颱風全市37個區，又有20幾個區淹水，無法有效解決水患，還大言不慚，當初的競選口號「看見未來」根本就是「看見鬼來」。最後，王家貞也要求清點人數，昨日因出席人數僅27人，首日議程也宣告「流會」。

台南市政府新聞處表示，市長是應邀參加臨時會開幕典禮，開幕典禮結束之後即可離去，這已經是市議會行之有年之慣例。副議長郭信良也說，市長因還有重要會議要參加而先行離席，當時開幕程序已完成，並未違反規定。

(中時)