山羌從天而降，嚇死寶寶了

1隻山羌失足直落入水潭，嚇壞泡水的民眾。（讀者 提供）

台東知本林道瀑布，夏天吸引許多民眾戲水消暑，昨天正當眾人享受清涼快感時，竟然有1隻山羌從3、40公尺高的山崖，「從天而降」直墜水潭，遊客起初誤以為是落石坍方，驚慌逃竄，仔細一看才發現是山羌，趕緊將牠救起後就地野放。

知本林道瀑布是台東人消暑祕境，昨天許多遊客原本悠閒地在水潭裡，享受冰涼徹底的舒暢，突聞一聲「撲通」巨響，民眾誤以為是落石坍方，立刻拔腿逃生，回頭一看，當場被眼前，竟然是1隻活生生的山羌從山崖頂直接墜落。

「是熱昏了嗎」，意外墜入水潭的山羌奮力游往山壁，在旁遊客雖然飽受驚嚇，但也立刻跳入潭中搶救，隨後將牠野放，眾人推測，這隻山羌可能是為了喝水，突聞異響受驚嚇，才會失足墜崖。

(中時)