情定基隆幸福米滿 基市府推登記結婚送米甕
為迎接即將到來的七夕情人節，基隆市政府民政處推出「幸福米滿」的精美禮品致贈活動，自28日起，只要在戶政機關完成登記結婚的市民朋友，就可獲贈限量幸福米甕。
民政處戶政科長陳家驊表示，米甕（米缸）在中華傳統文化中是為家中的「聚寶盆」，裝滿米的米缸，賦有富貴吉祥，幸福美滿的意義，祝福新人「愛你一起、幸福米滿」。
陳家驊指出，幸福米甕直徑11.5公分，高16公分，上頭貼著「滿」字，祝福新人好運及「好孕」馬上到，而28日起完成結婚登記的新人，就可獲贈「幸福米甕」紀念組1組，限量350組，送完為止。
民政處表示，今年是2017年諧音為「愛妳一起」，據近年人口統計資料顯示，平均結婚年齡逐年提高，不婚、晚婚情形也越來越普遍，市府為鼓勵民眾成家，持續推動友善婚育等各項措施，讓適婚青年能安心成家，期望提高市民結婚及生育意願。另外，相關友善婚育各項措施可至民政處網站查詢。
(中時)
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