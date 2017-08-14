黃衫軍下半季戰績墊底 關鍵在長程炮熄火？
中信兄弟下半季至8日13日為止，戰績居4隊之末，且落後排名第1的統一獅9場勝差，投手群壓不住另3隊攻勢是原因，長程炮不如上半季兇猛也是關鍵。
中信兄弟上半季60場比賽擊出88轟，平均1場比賽就有1.47支全壘打產量，居4隊之冠，也是上半季戰績僅次於Lamigo桃猿的最大本錢。
不過，黃衫軍下半季長程炮完全熄火，到8月13日23場比賽只擊出19轟，平均1場只有0.83轟，遠不及全壘打產生排名前3的桃猿40轟、富邦悍將的23轟與統一獅的21轟，長打威力有被另3位投手澆熄跡象，難靠全壘打大量取分彌補投手群的失分，以致下半季前23戰以7勝16敗墊底。
該隊蔣智賢雖目前以19轟位居全壘榜第2，但下半季只擊出2支全壘打；18轟位居第3的陳子豪，下半季至今全壘打還沒開轟；本季敲出15轟的曾陶鎔，下半季也僅敲出1轟，成為中信兄弟下半季全壘打銳減的主因。
(中時電子報)
關鍵字：下半季
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