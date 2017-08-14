《了解與互信 兩岸一定旺》今空軍節喜憂參半 共機連三天繞台 壓縮我空防？

大陸軍機再度繞台演訓，包含今天(14日)上午，這已經是五天來第四次，而且北返路線更偏南，對台灣空防到底形成多大的戰備壓力？

另外，中印洞朗對峙持續近兩個月，美國研究員指出，雙方把這起事鬧得太大，「都把自己逼到了牆角」，究竟該如何收場？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！

本集來賓為資深軍事記者施孝瑋、前國民黨立委帥化民、前政院發言人鄭麗文、新黨新思維中心主任侯漢廷、朱衛東 中國社科院台研所副所長(北京連線)。

(中時電子報)