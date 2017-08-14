一字之爭？警高官「高來高去」

嘉義市刑警大隊器材室變成警務參室，趕工裝修中。（廖素慧攝）

嘉義市警察局今天將2名專職核稿的警務參調至督察室、刑大支援兼辦業務，「突破」傳統的派工，茶壺內風暴之說甚囂塵上，外傳肇因於公文的「一字之爭」，惹惱高層長官，但人事室主任李志順否認。

市警局上周無預警發布「工作調整」派令，2線4星警務參陳英華支援刑大督辦清理毒品裁罰案件、盧榮鐘支援督察科靖紀專案，另調2線3星的局員及祕書協助核稿，今天起生效，這項調整引發熱議。

警方表示，依法毒品案若涉犯持有、吸食第3、4級毒品（K他命等）、查獲量未達20公克以上，則處以行政罰款，市警局毒品裁罰案1年約1700至1000餘件，裁罰業務繁重。

據悉，陳、盧被調辦的工作，被視為「吃力不討好」的苦差事，且警務參專職核稿已行之多年，此次調差，說好聽點是「突破」，但反之則是亂了套。

外界盛傳調差的背後有段戲，盧、陳核稿公文克盡職責，因同階督察長的公文用字寫「翔實」，盧訂正為「詳實」，陳挺盧核稿「詳實」，因此一字之爭，惹惱局長詹永華。

但李志順表示，此次調整是因刑大毒品裁罰業務被審計室催辦，局長指示專案處理，指派警務參陳英華負責支援，依規定給付外勤津貼1690元，盧榮鐘支援督察風紀的靖紀專案，外縣市有例可循，與任何傳聞無關。

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(中時)