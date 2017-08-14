方志友挺孕肚 當年為追他登《星光大道》

方志友擔任擔任「小夢想．大志氣」追夢計畫大使。（安麗希望工場慈善基金會）

方志友擔任擔任「小夢想．大志氣」追夢計畫大使。（安麗希望工場慈善基金會）

甜心媽咪方志友育有愛女Mia，經常在社群網站上曬女兒萌樣，日前宣布喜懷二胎男寶，一雙兒女湊成「好」字。個性活潑開朗的方志友自升格當媽咪後更添感性，今年應安麗希望工場慈善基金會邀請擔任2017「小夢想．大志氣」追夢計畫大使，方志友開心表示：「追夢計畫真的是一個非常有意義的活動！當了媽媽之後我更能體會，能夠鼓勵孩子們勇敢追夢，然後實現夢想是全世界最勇敢、也是最棒的事！」

「小夢想．大志氣」追夢計畫舉辦至今，已幫助21個追夢計畫、超過8百位孩童勇敢完成夢想。方志友用自己在演藝路的打拼經驗鼓勵一同參與拍攝的孩子，同時也撰文告訴自己的寶貝「夢想不是拿來作的，是用來實現的」。她更自曝當年站上《超級星光大道》這個夢想舞台是為了追林宥嘉，「夢想的意義不在多偉大，我也是從迷妹一路努力才有今天的成果呢！」鼓勵他們在追夢的過程中找到屬於自己的勇氣、學會努力不懈。

方志友回憶，當年為了想見偶像林宥嘉而參加了第二屆《超級星光大道》，結果雖未能闖入前幾名，卻意外轉戰戲劇圈；非科班出身、毫無支援的她，自出道以來包括身材、演技等屢屢遭受批評，在飽受各界壓力情況下將負面抨擊轉為正能量，一路樂觀鼓勵自己改善體態、磨練演技，從只為追星的迷妹一路努力向上，才奠定現今偶像劇女神的地位。

「林宥嘉其實是我夢想的起點！」方志友笑說：「我覺得夢想不在大，在於如何追夢，與堅持實現它的志氣。雖當初我的夢想，是當歌手、出唱片，但被淘汰後，也因此讓我發現人生不是只有一個舞台。為了表演這條路，我進了戲劇圈，更夢想變成當一個「好演員」。我做了很多功課，如咬字、發音、懷抱著不放棄的志氣，花了10年才從參賽者、客串，走到女主角。」

身為「追夢大使」的方志友與獲得支持而成功圓夢的小朋友一同拍攝宣傳影片。拍攝現場和小朋友聊天、互動，不時散發出滿滿慈祥的母愛，「這些小朋友好棒，雖身處弱勢環境，卻不放棄追夢，努力實踐它，真的很不容易；所以看到他們想到我家可愛的小Mia跟肚子裡的弟弟！」她摸著肚皮笑說：「我告訴弟弟，希望將來他跟姊姊都能和他們一樣有志氣！」她日前也在FB上感性發表長文，以媽媽的身分寫了一段給孩子的話，細數從當年參賽以來到現在的心路歷程，鼓勵自己的孩子不必害怕旁人眼光，要肯努力、有衝勁，勇敢走自己的路、大膽地去實踐夢想，並以自己也還在追夢的路上不曾停歇作為結語，搭配和女兒Mia的母女萌照引發網友關注。

(中時)