槍枝、子彈藏天花板 警機智識破
桃園市大溪警分局13日擴大臨檢，在大溪1間汽車旅館臨檢時，因房內3人行為怪異，警方特別仔細臨檢，果然起出改造手搶1把、改造子彈13顆、一級毒品海洛英1包重約1.7公克、二級毒品安非他命毒品5包重約99.07公克及毒咖啡包重約49.8 公克。
警方表示，犯嫌將改造手槍、10顆子彈藏匿在房內廁所上方的天花板、3顆子彈分藏於馬桶水箱及黑色包包內。另將毒品藏匿在房內放置冰箱的置物櫃、冰箱後方及包包，企圖躲避查緝，幸而員警進入臨檢時，發現犯嫌兩人在房內，1人在廁所，直覺有異，於廁所內細心查看，發覺馬桶水箱內竟藏有一顆子彈，進而於房內發現其他藏匿槍、毒及子彈，才讓犯嫌無所遁形。
警方表示，房內47歲陳姓男子、58歲葛姓男子、27歲朱姓女子訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送偵辦。
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(中時)
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