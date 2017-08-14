為加強美日同盟因應北韓局勢 川普考慮首度訪日

美國川普總統14日晚間(台北時間15日上午)將與日本首相安倍晉三舉行電話會談，協商有關北韓揚言將朝關島試射彈道飛彈的問題。《產經新聞》報導，川普為考慮北韓局勢，宣揚美日同盟的緊密關係，考慮在9月初首度訪日。

產經指出，美日兩政府正在協調有關川普首度訪日的事宜，原本最可行的方案是，利用11月參加在越南舉行的亞太經濟合作會議(APEC)期間的前後訪日。但近來北韓的緊張局勢日升，為了展現堅固的美日同盟，川普可能提早於9月訪日。

報導指出，日本政府原本希望川普以國賓的身分在日本停留2至3天，但9月9日是北韓的建國紀念日，去年北韓在東北部的豐溪里進行了第5次的核試，今年也可能再有挑釁行動，在危機管理上恐有困難。

9月中、下旬訪日的話，又與安倍預定訪問印度、俄羅斯等外交行程撞期。日本政府消息人士透露，「視北韓局勢而定，美日領袖也可能突然地舉行高峰會談。」

川普與安倍繼7月底舉行過電話會談後，15日將再度熱線商討美日合作對北韓加強施壓，並敦促中國發揮對北韓的影響力等議題。

(中時)