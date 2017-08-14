桃園大溪9001公車 加增候車亭還要等

位於大溪區的9001公車路線南興里站有許多民眾排隊搭乘公車，但天氣炎熱，民眾都希望能有候車亭。（賴佑維翻攝）

客運9001公車路線從桃園市中壢往返台北市市府轉運站，行進間經過大溪區南興里，大溪民眾經常利用該路線往返台北，平日站牌前大排長龍。市議員楊朝偉日前前往會勘，希望能設立候車亭，讓民眾不用在豔陽、大雨下等公車。

因為該路線相當熱門，就連平日民眾同樣大排長龍，但近日天氣炎熱，也有不少人反應，希望增加候車亭。楊朝偉則說，因為該處屬於私人土地，目前還在與地主協商中，附近商家也擔心候車亭擋到店門口，也積極與其溝通。

(中時)