台灣製重載船出任務 將載毀損驅逐艦返美修理

美國驅逐艦費茲傑羅號6月時撞上菲律賓貨輪而嚴重毀損，美國媒體報導，將由台灣製的重載船藍馬林魚號載運這艘軍艦，返回美國本土船廠維修。（圖取自We Are The Mighty網站www.wearethemighty.com/）

美國驅逐艦費茲傑羅號6月被菲籍貨輪撞後，目前停泊在日本橫須賀軍港。由於毀損嚴重，美軍決定運回本土維修。美媒報導，受損船艦無法飄洋過海，台灣製的重載船藍馬林魚號將擔負此載運重任。上回該船載運科爾號，賺走美國海軍450萬美元。

中央社引述美媒《We Are The Mighty》報導，勃克級飛彈驅逐艦費茲傑羅號（USS Fitzgerald DDG-62），目前停泊日本橫須賀軍港。藍馬林魚號執行載運費茲傑羅號的任務預定9月進行，不過具體時間還未與船商議約。上回藍馬林魚號載運科爾號，美國海軍支付船商450萬美元。

藍馬林魚號由挪威的離岸重型運輸公司（OffshoreHeavy Transport），委託台灣造船公司設計，於2000年4月在高雄建造完工，隔年隨所屬船公司，併入荷蘭的道克懷斯（Dockwise）海運集團。

根據台船官網，台船1998年受託建造當時全球噸位最大的潛舉式重載船，也就是黑馬林魚號（MV Black Marlin）及藍馬林魚號，又因藍馬林魚號曾執行多項知名任務，包括載運費茲傑羅號的姊妹艦科爾號（USS Cole DDG-67），可謂馳名國際。

根據資料，藍馬林魚號的噸位是5萬1821噸，可載重7萬6061噸，船身長224.8公尺，寬63.1公尺。

(中時電子報)