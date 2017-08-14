台灣製重載船出任務 將載毀損驅逐艦返美修理
美國驅逐艦費茲傑羅號6月被菲籍貨輪撞後，目前停泊在日本橫須賀軍港。由於毀損嚴重，美軍決定運回本土維修。美媒報導，受損船艦無法飄洋過海，台灣製的重載船藍馬林魚號將擔負此載運重任。上回該船載運科爾號，賺走美國海軍450萬美元。
中央社引述美媒《We Are The Mighty》報導，勃克級飛彈驅逐艦費茲傑羅號（USS Fitzgerald DDG-62），目前停泊日本橫須賀軍港。藍馬林魚號執行載運費茲傑羅號的任務預定9月進行，不過具體時間還未與船商議約。上回藍馬林魚號載運科爾號，美國海軍支付船商450萬美元。
藍馬林魚號由挪威的離岸重型運輸公司（OffshoreHeavy Transport），委託台灣造船公司設計，於2000年4月在高雄建造完工，隔年隨所屬船公司，併入荷蘭的道克懷斯（Dockwise）海運集團。
根據台船官網，台船1998年受託建造當時全球噸位最大的潛舉式重載船，也就是黑馬林魚號（MV Black Marlin）及藍馬林魚號，又因藍馬林魚號曾執行多項知名任務，包括載運費茲傑羅號的姊妹艦科爾號（USS Cole DDG-67），可謂馳名國際。
根據資料，藍馬林魚號的噸位是5萬1821噸，可載重7萬6061噸，船身長224.8公尺，寬63.1公尺。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。