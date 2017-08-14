莎娃辛辛那提退賽 打美網得靠外卡
想看俄羅斯前球后莎拉波娃(Maria Sharapova)得再等等，13日登場的辛辛那提大師賽，「莎娃」因傷勢未癒確定退賽，目前世界排名149名的她，恐怕需要外卡才能在美網現身。
4月禁賽期滿重返球場，莎拉波娃回歸之路因傷走得顛簸，先前史丹佛女網賽只挺過首輪，第2輪就因為左前臂不適棄賽，加拿大羅傑斯盃也因傷缺席，如今辛辛那提網賽也確定缺陣，目前世界排名149名的莎娃，月底登場的美網能否出賽也寫下變數。
除了莎拉波娃，溫網產後復出的前世界球后白俄羅斯阿薩瑞珂(Victoria Azarenka)，也因家庭因素缺席辛辛那提網賽，男單部分當今世界球王莫瑞(Andy Murray)、衛冕軍克羅埃西亞重砲西里奇(Marin Cilic)也相繼因傷宣告退賽。
(中時電子報)
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