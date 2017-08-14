環保署要大修《空污法》 各方角力

環保署公聽會各界人士發言踴躍。（中央社）

環保署希望在立法院下個會期通過《空氣污染防制法》修正案，預計這個月底把草案送到立院，因此先召開公聽會廣納各方意見。今天先在台北市，接下來還要到台中市世貿中心、高雄市美術館各辦一場。不過環保團體覺得台中的場地交通不便，要求更換場地，環保署空保處也同意列入考慮。

空保處長蔡鴻德表示，這次《空氣污染防制法》草案希望能完成大修，重點包括提高罰鍰、加強移動汙染源管制、加強固定汙染源有害空汙物及生煤管制、資訊全面公開擴大公民參與及檢舉。不過今天首場公聽會卻遭到環保團體批評為評毫無亮點，甚至會限制地方權限，為財團開後門。

有的環保團體希望取消修正草案中有關總量管制、會同經濟部規定等條文或字眼，如此一來，將有提高環保單位權限以及限制廠商發展的作用。但包括經濟部相關單位代表，以及台塑、鋼鐵工業、石化業等大廠則不贊成，認為環保應與經濟發展齊頭並進，不能一方獨大，應訂出最有利於國家社會發展的條文。

此外，環團也認為總量管制中的抵換規定很不合理，例如有些工廠排放的重金屬汙染物毒性很強，並非一般汽機車排放物所能比擬；但在修正草案中卻能相互抵換，如果通過實施，反而會助長業者繼續擴廠，排放有毒汙染物，因此相關的抵換規定應該全部刪除。

《空污法》修法背景是該法於1975年開始施行，已歷經8次修正，但多數管制規定都是在2002年訂定，多年來幾經社會環境變遷，已不符合實際需要，必須再加以修正補強。但從首場公聽會來看，各方的意見很明顯不一致，確實需要環保署儘速加以整合。

(中時)