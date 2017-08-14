沙國尺度大開放 將來渡假海灘可穿比基尼

沙烏地阿拉伯將要在紅海邊建立豪華渡假聖地，而且同意女性可穿比基尼。(圖/美聯社)

沙烏地阿拉伯可能有新的變革，他們同意一座興建的高級紅海度假海灘在完成後，可以讓女性穿著比基尼泳裝，尺度就如世界其他地方的女性姐妹一樣。

符合伊斯蘭教義的女性泳衣，被稱為布堅尼(burkini)。(圖/美聯社)

俄國衛星網報導，沙烏地阿拉伯是世界上少數的君主專政國家，而且以伊斯蘭教義為主要法律，但是沙國發表了一項聲明，指出新的豪華紅海度假勝地將可以讓女性穿著現代泳裝，包括比基尼式，不必像以往全面覆蓋身體的獨特泳衣。這一消息發布後，被認為將是沙國對婦女權益的重大讓步，以往沙國的女性幾乎就是男性的附屬，包括教育，財政，婚姻都無法自主，婦女在成家之前必須聽從男性親戚的允許，在出嫁後則要聽從夫家的指示，而且身體不得讓外人看到。

現年31歲的沙國新王儲穆罕默德・本・薩爾曼王子(Mohammed bin Salman)被認為具有開明精神，他似乎打算在這個石油致富的保守國家中，推動文化和社會的升級。沙國外交官馬蘇德．馬勞烏夫(Massoud Maalouf)說：「穆罕默德王儲希望改善沙國對女性不友善的負面形象，他希望在2030年能夠讓國際改觀。」

31歲的沙國王儲穆罕默德・本・薩爾曼，希望在2030年時，使沙烏地阿拉伯的女性有更多自由。(圖/美聯社)

按照沙國目前的伊斯蘭主義法律，持有外籍護照的女性在自家、旅店或可以穿世俗化的衣服，但在公共場合，她們必須穿上黑色的「阿巴亞」長袍(abaya)以遮蓋身體，即使是在海邊游泳也是。

馬勞烏夫說，將來沙國的婦女-無論是外國人還是本國人，都不必掩蓋自己的臉。但是，馬勞烏夫特別提醒，移風易俗不可能一夕之間完成，特別是對於不富裕的家庭來說，更是必須慢慢來，所以王儲才會決定從上層開始改變。

(中時電子報)