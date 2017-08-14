世大運》兩準職棒球員投身大賽 心境大不同

陳重廷今年獲獅隊第二指名，渴望替台灣留住世大運金牌。(蔡銘仁攝)

2017台北世大運開戰倒數計時，此次除統一獅蘇智傑等3名中職球員助拳，陣中也有不少如陳重廷、吳丞哲等即將進職棒的「準職棒」球員，他們勢必會比先前受到更多關注，Lamigo桃猿第六指名的投手吳丞哲和統一獅第二指名陳重廷，面對這樣的壓力出現，各自有不同的想法。

吳丞哲是輔仁大學出身，從去年U23世界盃棒球賽時，就是中華隊的一員。這名來自屏東、帶點純樸氣息的大男孩，今年甫獲猿隊指名，成為準職棒球員，他坦言身分不一樣，加上這次在台灣比賽，多少會比先前感受到更多壓力，「不過就更努力，專注在每顆球，好好去投每場比賽。」

以目前教練團的盤算，吳丞哲很可能被定位從牛棚出發，不過上周8月8日世大運中華隊和U18中華隊第2場熱身賽，中繼1局讓U18攻得全場第1分，雖第3場回穩，但他認為還有進步空間，尤其控球得再加強，「到中華隊後心態有成長，現在壘上有人不太會怕，投不好那場就有點投太急。」

而陳重廷在文化大學時期，身手就備受矚目，這次頂著第二指名光環參戰，他說，「是有想到過這件事，不過後來就把專注力拉回到場上。」而今年世大運辦在台灣，也讓陳重廷的奪冠意志變得更強，「先前U23在墨西哥，看的人不多，這次比賽在台灣，更能享受比賽氛圍，特別想拿到冠軍！」

(中時電子報)