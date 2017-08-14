北港大復戲院活化，重現老電影看板文化

資深畫師許明雄，手繪電影看板已超過1甲子。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮大復戲院由縣府列為歷史建築，爭取2000餘萬元經費整修活化，為喚起民眾對老戲院的記憶，請來資深看板畫師許明雄開辦授課，教導大家繪製早年電影看板，藉由手繪看板，記錄早年電影院文化、重現老戲院風華。

大復戲院創立於1930年，日治時期稱為「北港座」，可容納400人 ，台灣光復後改名為大復戲院。早年除了播放電影，還不定期安排秀 場表演，知名藝人楊麗花、鄧麗君等人都曾來此演出，風光一時，直到電視普及後，於26年前停止營業。

為喚起民眾對老戲院的記憶，縣府與北港鎮公所特別邀請資深電影看板畫師許明雄，教導大家手繪電影看板，吸引地方民眾、雲林科大文化資產維護系學生參與。

78歲的許明雄表示，他17歲開始接觸電影看板繪畫，當時北港鎮有大復、北港、國宮、振興4家電影院，幾乎每天都在趕工，電影院沒落後，他改走藝術路線，到學校進修主攻寫實油畫，如今再畫電影看板，感觸良多。

雲科大學生古宇廷說，電影看板的尺寸非常大，與一般繪畫不同，必需經常練習才掌握訣竅，現在的電影看板都是印刷輸出，雖然很 精緻，卻少了點藝術感，希望藉由手繪電影看板，記錄早年的電影院文化。

(中時)