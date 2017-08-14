北港大復戲院活化 重現老電影看板文化
雲林縣北港鎮大復戲院由縣府列為歷史建築，爭取2000餘萬元經費整修活化，為喚起民眾對老戲院的記憶，請來資深看板畫師許明雄開辦授課，教導大家繪製早年電影看板，藉由手繪看板，記錄早年電影院文化、重現老戲院風華。
大復戲院創立於1930年，日治時期稱為「北港座」，可容納400人 ，台灣光復後改名為大復戲院。早年除了播放電影，還不定期安排秀 場表演，知名藝人楊麗花、鄧麗君等人都曾來此演出，風光一時，直到電視普及後，於26年前停止營業。
為喚起民眾對老戲院的記憶，縣府與北港鎮公所特別邀請資深電影看板畫師許明雄，教導大家手繪電影看板，吸引地方民眾、雲林科大文化資產維護系學生參與。
78歲的許明雄表示，他17歲開始接觸電影看板繪畫，當時北港鎮有大復、北港、國宮、振興4家電影院，幾乎每天都在趕工，電影院沒落後，他改走藝術路線，到學校進修主攻寫實油畫，如今再畫電影看板，感觸良多。
雲科大學生古宇廷說，電影看板的尺寸非常大，與一般繪畫不同，必需經常練習才掌握訣竅，現在的電影看板都是印刷輸出，雖然很 精緻，卻少了點藝術感，希望藉由手繪電影看板，記錄早年的電影院文化。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。