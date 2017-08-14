川普NAFTA談判目標提高美國製零件比重 汽車業強力反彈

美、墨等國周三將在華盛頓重啟北美自由貿易協定（NAFTA）談判，而美國總統川普（Donald Trump）的首要目標就是提高美國汽車的本地零件使用比重，降低美國對墨西哥貿易赤字，但這項政策引來美國汽車業強力反彈。

Peterson國際經濟研究院貿易專家弗朗德（Caroline Freund）向路透表示：「川普面對NAFTA談判的首要目標就是降低美墨貿易赤字。美國勢必會從汽車業下手，否則難以達成目標。」

(工商)