大丘、王爺派出所整併　民眾笑問：改名大王派出所？

麻豆警分局所屬的王爺及大丘派出所整併，不僅解除居民疑慮，也讓民眾期待笑問，「整併後要改名叫大王派出所嗎？」。（萬于甄攝）

台南市警局自縣市合併後，逐步盤點整併3、4人的基層派出所，希望讓警力更有效運用，雖派出所整併總讓地方居民憂心忡忡，不過，只要與民眾充分解釋，就能讓整併有效推動，此次，麻豆警分局所屬的王爺及大丘派出所整併，不僅解除居民疑慮，也讓民眾期待笑問，「整併後要改名叫大王派出所嗎？」

台南市內外勤警力約4036人，50多個派出所為6人以下的值宿所，麻豆分局所屬的王爺及大丘派出所都是3人所，且位於腹地廣大的山區，長期以來警力都侷限在值班、值宿勤務，根本沒有多餘的警力可以巡邏，無法有效提升見警率，也容易造成員警過勞的情形。

麻豆警分局今年2月起積極推動兩所整併工作，利用長達7個多月的時間，與當地民眾溝通說明，讓民眾了解警力整併運用能提升巡邏的次數，更有效遏阻犯罪。警方也爭取到區長、里長等支持，成功消除居民疑慮後，日前由警政署發函核備警力整併工作的實施。

分局長蔡進閱則表示，王爺、大丘派出所警力整併會先試行半年，王爺派出所日間仍會有員警不定時在駐守，並非裁撤，民眾可以放心，至於若想要到「大王派出所」洽公，可能要再等等。

(中時)