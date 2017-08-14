「霸王花」近照曝光！ 59歲胡慧中現長這樣
台灣80年代影壇玉女胡慧中，因演出電影《歡顏》走紅，後來憑藉《霸王花》成功轉型為武打女明星，1998年嫁給前香港民政事務局局長何志平後，便淡出螢光幕前，近日則有網友分享她參加活動的照片，如今59歲仍風韻猶存。
知名微博主「新長春國貿」曬出胡慧中日前到南京出席活動的近照，只見她身穿白色連身裙在台上發表演講，雖然看得出臉上有些許歲月痕跡，但言行舉止端莊優雅，氣質依舊，網友看了大讚「還是好美」、「女神風韻不減」。
胡慧中當年和胡茵夢、周丹薇、林青霞齊名，並稱台灣的四大美女，婚後雖然退出演藝圈，但為了公益活動偶爾還是會亮相，去年初也曾回台參加林沖演唱會，到場力挺好友。
(中時電子報)
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