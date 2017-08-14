吳經國指國際拳總財務健全 接到死亡威脅信

我國籍國際奧會委員、國際拳擊總會（AIBA）主席吳經國，7月間曾被國際媒體報導遭國際拳總執行委員會投不信任票通過拉下台，他當時即否認並表示國際拳總財務及會務都正常，他日前返台，並於14日再發出聲明指出，遭受國際拳總若干非法的「臨時管理委員會」成員與媒體共謀進行詆毀，還接到死亡威脅信，他已委任律師向瑞士警方及刑事單位報案，並已向國內警方備案，以維護自身的安全。

吳經國辦公室發表的聲明指出，根據國際拳擊總會最新報告，證實國際拳總若干非法的「臨時管理委員會」成員與媒體共謀進行「詆毀國際拳總與主席吳經國」，該行動由與國際拳總有利益衝突的某位成員資助，並在數月前曾將「刺殺」吳經國或執行長William Louis-Marie納入行動選項。

聲明說，顯然這個非法的「臨時管理委員會」成員與在幕後操盤的前被罷黜執行長韓國籍的金澔（Ho Kim）竭盡「各種卑劣手段」以拉下吳經國。目前吳經國己收到數封人身安全勒索信及明確的死亡威脅信。

聲明表示，有鑑於上述非法作為與威脅之嚴重性，吳經國已委任律師向瑞士警方及刑事單位報案。而瑞士當局亦已針對如此嚴重的暴力威脅以反恐防禦規格處理。並將會逐一到各涉案嫌疑人的國家進行調查。吳經國亦已向國內警方備案，以維護自身的安全。

聲明中說，被罷黜的前執行長金澔於2年前在國際拳擊總會所有員工的共同連署之下被驅逐，金在擔任國際拳擊總會執行長9年任內負責財務管理，經過國際知名查帳公司查出他曾造成世界拳王爭霸賽（WSB）極大的財務損失，在瑞士並留下數件刑事訴訟，瑞士法院目前仍持續審理中。

聲明還指出，目前在國際拳擊總會的財務報告中顯示，並沒有債務狀況，且目前總會的帳戶超過千萬美元，執委會並已通過最近這3年的查帳報告，目前AIBA的財務非常健全。

吳經國並重申，7月24-25日於莫斯科舉行的國際拳總執行委員會中，並無所謂的不信任投票，全程由他親自主持。國際拳擊總會主席是由大會選出，不可能由少數執行委員進行投票決定去留，不信任投票也必須是在會員大會中提出，不可能在執委會進行。

據《紐約時報》7月25日報導，國際拳總執委會當天在俄羅斯莫斯科以財務管理不當對主席吳經國進行一場不信任投票，以12比2通過。《紐約時報》說，根據國際拳總的規章，通過不信任投票後，主席將無法行使職務，必須組成一個臨時的管理委員會接手。

(旺報)