潘瑋柏新歌爆抄襲下架負責 「兇手」認了發聲明道歉
潘瑋柏時隔3年終於發行新專輯《illi 異類》，讓歌迷興奮不已，然其中與房振剛共同創作的〈失眠〉一曲的副歌，卻遭網友質疑抄襲韓國人氣男團「Highlight(前身為Beast)」4年前上韓綜《Showtime: Burning the Beast》時，成員龍俊亨於第4集裡所哼唱的創作曲相似度極高，引發討論、批評聲浪，現經唱片公司查證後，確認抄襲，共同創作者房振剛也發聲明道歉，並表示願意負法律責任。
潘瑋柏新專輯中的〈失眠〉一曲，詞曲乃由潘瑋柏及音樂人房振剛共同合作創作，沒想到今卻被質疑副歌部分抄襲「Highlight」成員龍俊亨多年前的自創曲，此事牽扯到「Highlight」當今所屬公司以及過去「Beast」時期所屬之Cube Music，韓方對台灣方面提出兩種選擇，一為支付版權費，或是將〈失眠〉正式下架，事件爆發後，潘瑋柏及所屬華納音樂，也展開了查證。
今天中午潘瑋柏在微博po文，震驚表示：「我會理智的儘快了解查證此事，因為我也需要個答案」，華納音樂也表示該曲乃共同創作，引發疑慮的4小節音樂出自另一位創作者房振剛之手，華納音樂也表示，堅持在這段釐清過程的時間，為表對自己專輯作品負責，會將該首歌曲儘速數位下架。身為這首歌的部分創作者，潘瑋柏對於這樣的結果也感到惋惜與遺憾！
而共同創作者房振剛也發布道歉聲明，表示「我是一位音樂創作的新人，很幸運的這次歌曲被Future Sound音樂公司選用收錄在潘瑋柏的新專輯。我很欣賞Beast這個團體，也可能因為有聆聽過Beast的作品，在創作『失眠』這首歌的時候，在整首歌當中無意識的在這幾個小節寫出了與節目中的小樣雷同的旋律，很抱歉造成大家的困擾，也對造成的困擾與輿論深感抱歉」。
房振剛也表示特別是對於潘瑋柏更感愧疚，「影響到這首歌曲瑋柏哥部分的創作，再次與大家道歉，如有構成侵權，我個人也願意接受任何法律上的責任。」
(中時電子報)
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