「吳沙墓」淹沒雜草堆中　管理者：每4個月清理一次

市議員林裔綺發現「吳沙墓」淹沒在雜草堆中，古蹟名存實亡宛如無主墳墓。（葉書宏翻攝）

市議員林裔綺發現「吳沙墓」淹沒在雜草堆中，古蹟名存實亡宛如無主墳墓。（葉書宏翻攝）

市議員林裔綺發現「吳沙墓」淹沒在雜草堆中，古蹟名存實亡宛如無主墳墓。（葉書宏翻攝）

「開蘭始祖」吳沙臨終前吩咐家人要把自己葬在新北市貢寮區，「吳沙墓」自1985年公告為市定古蹟，但市議員林裔綺發現古蹟淹沒在雜草堆中，古蹟名存實亡宛如無主墳墓；對此文化局回應，吳沙後人每4個月清理一次，因近來大雨、颱風才延誤。

清嘉慶元年，吳沙率眾從烏石港登陸開發宜蘭縣，建立土堡防止土著入侵襲擊，隨後繼續開墾到二圍、三圍等地，死後由侄子吳化繼承墾業，拓展至羅東一帶，報請清廷將該地編入版圖，派官治理、設噶瑪蘭廳，光緒元年改稱宜蘭縣。

吳沙對於宜蘭發展相當重要，臨終前吩咐家人要把自己葬在貢寮，台北縣政府1985年公告為古蹟迄今。

林裔綺表示，吳沙墓一旁僅有一個告示牌，連外道路無任何標示，連停車的地方都沒有，若不是當地人士，不會有人知道是鼎鼎大名的吳沙墓，反會以為是一般墳墓，快步離開。

林裔綺說，吳沙歷史地位重要，位於宜蘭的故居可以發展成觀光區，但吳沙墓雖被列為市定古蹟之名，卻淹沒在雜草堆中，相當可惜，市府不該認定為古蹟後置之不理，文化資產的配套措施在哪？周圍的設施、整體規畫都該具備。

林裔綺表示，文化資產富有教育意義，吳沙墓雖僅是一個古蹟，對觀光發展影響有限，但若能由東北角整體的文化故事來行銷，一定可以活絡地方經濟，不然偏鄉只會更偏鄉。

文化局文資科長楊智能表示，吳沙墓為私人所有，吳沙後人表示每4個月都會清理一次，最近因下大雨、颱風才沒去清理；若吳沙後人遲遲不願清理，文資科還是只能透過輔導方式，協助對方申請經費維護。

他強調，古蹟未受到損害僅是「環境髒亂」，依文資法規定，管理不當造成「古蹟毀損」可處30萬至200萬元罰金。

(中時)