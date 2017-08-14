愛戀漁人碼頭　情人月27日登場

「愛戀漁人碼頭，情人月活動」，從8月27日至9月30日每周六、日將在漁人碼頭的觀海廣場登場。（葉書宏攝）

「愛戀漁人碼頭，情人月活動」，從8月27日至9月30日每周六、日將在漁人碼頭的觀海廣場登場。（葉書宏攝）

「愛戀漁人碼頭，情人月活動」，從8月27日至9月30日每周六、日將在漁人碼頭的觀海廣場登場。（葉書宏攝）

「愛戀漁人碼頭，情人月活動」，從8月27日至9月30日每周六、日將在漁人碼頭的觀海廣場登場。（葉書宏攝）

「愛戀漁人碼頭，情人月活動」，從8月27日至9月30日每周六、日將在漁人碼頭的觀海廣場登場。（葉書宏攝）

七夕情人節將至，新北市農業局將在淡水漁人碼頭推出一系列「愛戀漁人碼頭，情人月活動」，從8月27日至9月30日每周六、日將在漁人碼頭的觀海廣場登場，27日當天除了有煙火秀表演外，更邀請藝人王中平、李明德及Norasays樂團表演，邀請民眾一起來浪漫一下。

農業局今（14日）上午舉行宣傳記者會，邀請王中平現場演唱《恰似你的溫柔》，王中平說，年輕時要裝文青，都會搭車到淡水騎協力車，那時候還沒有捷運，淡水仍是年輕人愛去的地方。

副市長葉惠青表示，情人節不是年輕人專屬的節日，情人月活動規畫各式玩法，可以漫步情人節、聆聽民歌、嘻哈遊樂區，另外還有情人一同手做膠珠吊飾活動、愛戀明信片浪漫傳情，寫下給情人綿綿情話。

活動結合港區藝術裝置，連續6周打卡贈禮，送出漁人碼頭愛戀鑰匙圈，每周六、日各限量100名，除了讓情侶能夠留下滿滿甜蜜回憶外，也能夠留下愛的紀念品。

為了讓民眾感受活動的熱情，淡水區漁會、水灣企業股份有限公司、福容大飯店及世界巧克力夢公園也共襄盛舉，一起為情人月加碼贈禮！8月27日起跑活動當天在港區指定商家消費，依商家規定即可取得摸彩券，有機會獲得淡水福容大飯店蜜月套房住宿券、漁人水岸精選套餐兌換券及世界巧克力夢公園門票等多樣好禮。

9月30日閉幕當天亦有消費送摸彩券活動，抽出麗星郵輪一人中獎兩人同行，一起進行愛之旅！

(中時)