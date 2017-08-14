黃牛炒貨 雇人排隊秒殺買茅台酒
《證券日報》報導，貴州茅台傳出遭遇「酒荒」，茅台相關負責人表示，其實近一個月來，茅台每天發貨80噸到90噸左右，從8月15日至中秋、國慶前還會增加，45天內至少投放4500噸，現在最大的難題，就是黃牛炒貨。
對於茅台官網上無酒銷售一事，負責人表示，官網每次放貨都「秒殺」，每天實體店面都有人排隊買茅台，但這些都是黃牛做的，不是真實的需求問題，而是大量的炒貨，但茅台廠家和經銷商都不想被炒作，因為價格走高，會導致消費者丟失，還會影響茅台的價格體系與戰略規劃。
所以茅台已經跟阿里雲、京東合作，開發「反黃牛」的系統，目前在官網上暫時不供應茅台酒。
(旺報)
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